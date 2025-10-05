Ministerio de Defensa imparte taller sobre acompañamiento a niños con autismo

El Ministerio de Defensa (MIDE) y la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Adeofa) realizaron el taller “Comprendiendo y Acompañando el Desarrollo de Niños con Autismo” , con el propósito de ofrecer herramientas prácticas a familias y cuidadores de niños diagnosticados con esta condición.

La jornada fue organizada a través del Centro de Atención Integral de las Fuerzas Armadas (Caiffaa) y reunió a especialistas en desarrollo infantil, psicología y neuropsicología, quienes ofrecieron orientación psicoeducativa a padres y tutores.

El taller fue encabezado por el teniente general Carlos A. Fernández Onofre, ministro de Defensa; y Varinnia Durán de Fernández , presidenta de Adeofa, quienes destacaron que la iniciativa busca fortalecer la comprensión y el acompañamiento familiar.

“Nuestro compromiso es brindar claridad, seguridad y acompañamiento en el proceso de crianza y apoyo a sus hijos”, expresó Durán de Fernández durante sus palabras de apertura.

Los participantes recibieron charlas sobre la comprensión del diagnóstico de autismo, la comunicación efectiva, el manejo conductual, la disciplina positiva, el uso responsable de pantallas y la promoción de la autonomía e higiene en los niños.

La actividad se llevó a cabo en el Salón Pepillo Salcedo de la Escuela de Graduados de Doctrina Conjunta, con la participación de los especialistas Nicole Beauchamp H. , psicóloga y directora de Un Mundo Diferente RD ; Clarissa Desiree Gutiérrez González , neuropsicóloga clínica; y Briant Taveras , terapeuta familiar y conductual, además de los directores de los centros Caiffaa, Caiffaa-ERD y Caiffaa-ARD .

El Caiffaa, dependencia del MIDE, ofrece atención integral a niños y sus familias con énfasis en los trastornos del neurodesarrollo , especialmente el Trastorno del Espectro Autista (TEA) . El centro brinda terapias psicopedagógicas y conductuales, evaluaciones diagnósticas y orientación a familias, con el apoyo de profesionales especializados.