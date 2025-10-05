El Festival Internacional del sombrero cierra con un despliegue de variedad en Ocoa

La quinta edición del Festival Internacional del Sombrero y premios la Maraca Ocoeña, fue una muestra de hermandad que contó con gran cantidad de personas este domingo en San José de Ocoa.

La actividad organizada por Betty Pimentel en Villa Hacienda Mariela, ubicada por la carretera Sabana Larga-Nizao, se inició a las 10:50 de la mañana con una pequeña exhibición de una cabalgata.

Luego, ocoeños empoderados por la cultura y el ecoturismo entregaron reconocimientos de manera póstuma a la doctora Carmen Isa Isa (Titina) y a don Antonio Castillo, a quienes fue dedicado el festival.

Fueron reconocidos por sus aportes a la cultura, ecoturismo y en otras áreas, Hilda Maria Guerrero; la gobernadora civil, Oliva Castillo Aguasvivas; y la doctora, Jaqueline Castillo.

Además, reconocieron a Lesly Batista, Hansy Acosta, Cristian Diloné, al periodista Luisín Mejia, Eunice Tuero de Báez, Rafael Omar Landestoy, Miguel Sunderani, Albania Ciprián, Sorinel Cordero, La Casona Ocoeña de don Pedro Alegría Soto, Mercedes Rodriguez, Cleivin Nieves, entre otros.

En el evento Rafaela Alburquerque, abogada y antiguo miembro de la Cámara de Diputados; Maritza Soto, patronista industrial; el diseñador de moda Tony Boga, entre otros, destacaron el espíritu de hermandad que hubo en el festival.

"Me gustó del festival el clima ubérrimo y la hospitalidad de la gente", expresó Boga, quien ha sido reconocido a nivel nacional e internacional.

Mientras que Maritza Soto dijo que el sombrero es una alianza entre amigos y familia y resaltó que es la segunda pasarela en la que participa en el festival.

En el desarrollo del festival donde diversas empresas y otras instituciones instalaron sus stands, se resaltaron la tradición, creatividad, entre otros aspectos.

Hubo desfiles de moda, de sombreros típicos, trajes tradicionales, exposiciones artesanales y otras actividades.

Participaron además, la Orquesta de la Fuerza Aérea, los extraterrestres de la música típica, los hermanos Arias, Karina Aguasvivas, la Orquesta de Gil Soriano de San Pedro de Macoris.