defensa
Defensa firma acuerdo con instituciones colombianas para impulsar capacitación digital de militares
El acuerdo busca fortalecer las competencias tecnológicas y profesionales en áreas clave como transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, entre otras.
El Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) firmó una carta de intención de cooperación con Interlat Colombia SAS y la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), con el objetivo de impulsar la formación digital, la investigación y la capacitación especializada de militares, policías y civiles.
Este pacto se llevó a cabo a través de la Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (DIGEV).
El acuerdo busca fortalecer las competencias tecnológicas y profesionales en áreas clave como transformación digital, inteligencia artificial, ciberseguridad, innovación, sostenibilidad y nuevas profesiones digitales , en el marco de los procesos de modernización e inclusión educativa que promueve el MIDE.
La firma estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD , junto al fundador y director general de Interlat, Luis Carlos Chaquea Blanco ; el alcalde general (r) Juan Vicente Trujillo Muñoz , vicerrector del Campus de la Universidad Militar Nueva Granada; y el coronel José Ramón Reyes Suárez, FARD (DEM) , director general de la DIGEV.
El convenio contempla programas de formación SyncSkills de 36 horas, carreras técnico-laborales y becas académicas dirigidas al personal militar, policial y civil dominicano, con el propósito de fortalecer sus capacidades profesionales y su adaptación a los nuevos retos tecnológicos.