Omar Fernández lleva su propuesta de protección animal al Animal Fest

Durante la actividad del "Animal Fest", el senador Omar Fernández se subió a la tarima para hablar de su propuesta para la protección de los animales.

Según Fernández, la actual Ley 248-12 sobre Protección Animal “carece de mecanismos efectivos”.

Desde sus inicios en la política, Fernández ha apoyado la causa del cuidado y protección animal. Actualmente, respaldado por varias personas afines a la causa y la Fundación LASO, propone una reforma a la Ley de Protección Animal para garantizar un mayor bienestar a estos.

Las principales iniciativas propuestas durante la exposición fueron la creación de tres nuevas instituciones especializadas en la protección de los animales, definir las obligaciones del Estado respecto a esta causa, aumentar las sanciones por maltrato animal hasta a tres años en los casos más graves, distribución del presupuesto a entidades de resguardo animal, creación de sistemas de registro y supervisión de animales de servicio, capacitación de cuidadores y entrenadores a través de Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y acceso de las mascotas a lugares públicos como parques y vías públicas.

Luego de su discurso, Omar Fernández fue premiado con un reconocimiento de parte del Festival por su labor como “referente de sensibilidad social y compromiso con el futuro de nuestros animales y de la ciudadanía”, según proclamó Lorenny Solano.

El Festival

El segundo día del “Animal Fest” recibió el apoyo de varias personas que llevaron a sus mascotas para informarse sobre su cuidado, comprar accesorios o productos para su salud y nutrición y participar de las actividades.

La mayoría de los animales presentes fueron perros, pero por horas de la mañana asistieron también algunas personas con sus gatos.

Durante el festival se anunció la creación de la plataforma Alerta, Localización, Fuerza, Acción (ALPHA).

Presentada por Edgar Batista, Director General de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), esta plataforma busca unificar a los organismos vinculados por ley a la protección de los derechos de los animales con el fin de “garantizar la atención integral y para realizar desde cualquier parte del país las denuncias de maltrato animal, atropellos, abandono”.

De igual forma, el festival contó con varios puestos de organizaciones dedicadas al bienestar de las mascotas.

Entre las organizaciones estaban presentes el cementerio de mascotas “Parque del Prado”, los Seguros Reservas (quienes ofrecen seguros para mascotas), la marca de helados para perros “IceDog”, puestos que comercializaban accesorios para mascotas y un puesto de productos artesanales para el cuidado del pelaje de los perros, entre otros.

También estuvo presente la entidad organizadora del evento, la Fundación LASO, y Lorenny Solano, su fundadora.

El Animal Fest es una iniciativa creada por la Fundación LASO, apoyada por múltiples patrocinadores, con el motivo de recaudar fondos para el proyecto Ciudad de Ángeles, un hogar para animales rescatados.