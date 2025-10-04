Exsenador Sánchez Roa pide aumento salarial para los agrónomos

El titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que se gestione un aumento salarial mínimo de RD$120,000 para los agrónomos dominicanos, así como pensiones "justas" y condiciones laborales adecuadas.

La declaración de Sánchez Roa se realizó por motivo al Día del Agrónomo, que se celebra cada 4 de octubre en el territorio nacional.

Sánchez Roa, quien fue administrador del Banco Agrícola, destacó que la demanda no es un simple pedido de aumento, sino una "inversión crítica" en la seguridad alimentaria y la productividad nacional.

Argumentó que la caída de la seguridad alimentaria y los crecientes retos de producción no pueden enfrentarse con la actual precariedad laboral que sufren los profesionales del agro.

Inversión en Capital Humano para la Productividad Agrícola

El también exsenador señaló que una remuneración adecuada es clave en crear condiciones de trabajo para una transmisión efectiva de tecnologías agrícolas, la cual requiere de personal técnico capacitado y motivado, diferente a las precariedades actuales.

“El 4 de octubre debe servir para corregir la ausencia de técnicos en 612 áreas agrícolas del país, poner fin a los salarios de miseria y atender a los colegas enfermos o envejecientes que aún esperan las pensiones que se ganaron con años de servicio”, expresó el dirigente político.

Demandas de Condiciones de Trabajo

Además del aumento salarial, Sánchez enfatizó la necesidad de garantizar a los agrónomos condiciones de trabajo adecuadas, que incluyan la preparación de tierras, el suministro de semillas y materiales de siembra, herramientas para la extensión agrícola, los programas continuos de capacitación y divulgación técnica, elementos cruciales previos a las etapas de postcosecha y comercialización.

Asimismo, concluyó su declaración felicitando a los agrónomos, a quienes catalogó como "héroes" que, a pesar de las adversidades, demuestran un conocimiento y un amor a la tierra, indispensables para el florecimiento de la producción agrícola.