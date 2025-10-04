Indomet pronostica cielo soleado para esta mañana

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este sábado debido a que no habrá precipitaciones, se verá un cielo soleado sobre el territorio nacional.

Sin embargo, en horas de la tarde, una vaguada predominante del sureste, seguirán favoreciendo el desarrollo de incrementos nubosos generadores de aguaceros moderados, siendo fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diferentes localidades de provincias del Cibao como Puerto Plata, Santiago, La Vega, entre otras; así como también del sur y oeste del país.

Debido al viento cálido de dirección sureste, las temperaturas seguirán calurosas.

Por tal motivo, el Indomet sugirió tomar suficiente agua, vestir ropas ligeras, de colores claros y evitar la exposición al sol por periodos prologados sin protección, principalmente desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

La temperatura mínima oscilará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.