Viceministro dice sala capitular de Sosúa no tiene facultad para ordenar retiro de estatua Atabey

El viceministro de Recursos Costeros y Marinos del Ministerio de Medio Ambiente, José Ramón Reyes, dijo que la sala capitular del ayuntamiento de Sosúa no tiene facultad para decidir sobre la estatua de Atabey, la cual está en el fondo marino de esa zona como atractivo turístico y se utiliza para la recuperación de los corales.

En un video colgado pro Somos Pueblo Media, Reyes explica que la Ley 64-00 es la que faculta a Medio Ambiente y Recursos naturales para tomar decisión en este tipo de acción, y que se hicieron las investigaciones suficientes para instalar la estatua.

La aclaración se hace luego de que la sala capitular del ayuntamiento de Sosúa aprobara en su sesión del martes retirar la estatua de Atabey colocada en el fondo marino de la playa de esa zona, acogiendo la propuesta del sacerdote Johnny Espinal Castillo; y del pastor Sebero Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores.

La escultura de Atabey, madre del agua, una deidad de las culturas arahuaca y taína de la que proceden los primeros habitantes de la isla, fue colocada en marzo de 2023.

En el audiovisual colgado por Somos Pueblo en redes sociales Reyes explicó que esa estatua ha traído como consecuencia la creación de un ecosistema natural, el cual sirve para que el turismo de buceo acuda a Puerto Plata.

“Igualmente sirve de refugio para muchas especies y ha creado un ecosistema que ayuda a parar la erosión que está sufriendo las playa de Sosúa, la cual el Gobierno dominicano tiene sumo interés en su reocupación. Independientemente de eso, la sala capitular no tiene ninguna facultad para emitir ese tipo (de medida), la única facultad que tiene el ayuntamiento en esa zona es la recogida de basura”, aseguró Reyes.

La decisión anunciada el martes por el Concejo de Regidores provocó debates en las redes sociales. Muchos calificaron la medida como una demostración de ignorancia, mientras que otros entienden que se debe quitar ese “elemento extraño que atrae males” al municipio.