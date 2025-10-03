Tribunal Superior Administrativo condena al ADN al pago de RD$4,300 millones a empresa

La empresa Impacto Urbano, S.R.L., pionera en el sector de publicidad exterior en la República Dominicana, informó que interpuso una solicitud de ejecución de sentencia y liquidación por estado contra el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), encabezado por su alcaldesa, Carolina Mejía, tras el incumplimiento reiterado de la sentencia núm. 0030-03-2025-SSEN-00015, dictada el 30 de enero de 2025 por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo.

A través de una nota de prensa, se indica que a decisión judicial, que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, ordenó al ADN reinstalar las 619 vallas publicitarias retiradas de manera arbitraria en 2007, bajo la administración de Roberto Salcedo, ratificar el Contrato de Publicidad Exterior suscrito en 2014 y resarcir a Impacto Urbano por los daños causados.

El Tribunal otorgó, en enero de este año, un plazo de 60 días al Ayuntamiento para cumplir con la sentencia, imponiendo además una astreinte de RD$5,000 diarios por cada día de retraso. “Sin embargo, hasta la fecha, la alcaldesa Mejía no ha dado cumplimiento a las obligaciones dispuestas, lo que evidencia una actitud de desacato institucional”.

De acuerdo con el informe técnico-financiero aportado al tribunal, los daños y perjuicios ocasionados a Impacto Urbano ascienden a la suma de RD$4,329,238,532.00 (más de cuatro mil trescientos veintinueve millones de pesos dominicanos), desglosados en: daño emergente: RD$74,650,000.00; en lucro cesante: RD$2,854,374,263.00; en daño reputacional: RD$82,117,100.00; en daño moral: RD$585,809,853.00 y en daños punitivos: RD$732,262,316.00.

La empresa recordó que, tras años de litigios, en 2014 se había alcanzado un Contrato Transaccional y Convenio de Ejecución con el ayuntamiento para resolver definitivamente el conflicto, ratificado por la Sala Capitular mediante la Resolución núm. 25/2014. No obstante, “el incumplimiento del Ayuntamiento persiste hasta el día de hoy”.

“Impacto Urbano confía en que la justicia dominicana garantizará la ejecución efectiva de la sentencia, preservando así la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la seguridad jurídica, principios fundamentales de un Estado social y democrático de derecho”, dice la nota.