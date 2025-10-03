Estas son las armas asignadas a los policías implicados en muerte de 5 personas en Santiago

Las armas son un componente clave en la investigación sobre el quíntuple homicidio en el sector La Barranquita de la provincia Santiago, ocurrido el pasado 10 de septiembre. Las investigaciones del Ministerio Público buscan establecer las responsabilidades de cada uno de los imputados y las armas oficiales que portaban.

De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, en una comunicación de fecha 23 de septiembre de 2025, dirigida al Director General de la Policía Nacional, el Director Central de Investigación (Dicrim) confirmó la remisión de las armas de servicio para fines periciales. El documento, “un primer endoso”, detalla que las armas asignadas a los oficiales eran:

• Fusil marca Colt's, M-16 A1, Calibre 5.56 milímetros y Pistola Glock Calibre 9 milímetros. Asignadas al mayor Álvaro Paredes Paniagua.

• Pistolas marca Glock, Calibre 9 milímetros; asignadas al mayor Hansel M. Cuevas Carrasco, al capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el Sargento Mayor Sócrates Fidel Feliz Feliz y al sargento Hairo Mateo Morillo.

• Pistolas marca Taurus, Calibre 9 milímetros, asignadas al Cabo Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y Cabo Yohandy Encarnación.

• Pistola marca Sig Sauer, Calibre 9 milímetros, asignada al raso, José Octavio Jiménez Peña.

El oficio también aclara que el segundo teniente Domingo De Los Santos Vargas y el raso Adrián M. Villalona Pineda no tenían armas asignadas por la institución.

La pistola asignada al cabo César A. Martínez Trinidad se encontraba retenida en la Secretaría General de la Jurisdicción Penal de Santo Domingo Este desde 2023.

La entrega de este arsenal oficial se considera fundamental para que el Ministerio Público pueda realizar las pruebas balísticas y compararlo con los proyectiles recuperados de las cinco víctimas, un paso decisivo para la investigación.

Se recuerda que por este hecho el Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva para los imputados y la declaratoria de caso complejo.