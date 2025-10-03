Sectores de Luperón en Puerto Plata amanecen en protesta ante eventual desalojo

Residentes del sector Los Barrios, también conocido como Bohiítos, en la comunidad La Sabana, del municipio de Luperón en Puerto Plata, protestaron desde primeras horas de este viernes por el eventual desalojo que estarían contemplando las autoridades.

Grupos de vecinos se congregaron en las vías, bloqueando la carretera principal que conecta con el casco urbano, incendiando neumáticos y levantando barricadas, lo que impidió el paso de vehículos y generó un gran congestionamiento en la zona. Con pancartas en mano, los manifestantes expresaron su rechazo ante cualquier intento de desalojo, señalando que sus hogares y su forma de vida están en peligro.

La situación se ha intensificado en los últimos días, luego de que circularan rumores sobre una intervención gubernamental que podría llevar a la reubicación de los residentes de Bohiítos. Los habitantes del barrio afirman que han vivido en la zona durante años y que muchos de ellos no cuentan con los recursos para acceder a una vivienda digna en otro lugar.

"Estamos aquí para defender nuestros hogares. No tenemos a dónde ir. Este es nuestro lugar", afirmaba una de las líderes comunitarias. "Si el gobierno quiere hacer algo, que primero nos ofrezca una solución real y no solo palabras vacías", dijo uno de los manifestantes.

El desalojo propuesto, según algunos residentes, estaría vinculado con supuestos proyectos de desarrollo urbano en la región, aunque hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales que confirmen estos planes. Sin embargo, la incertidumbre y el temor están palpables entre la comunidad, ya que sienten que sus derechos están siendo vulnerados.

La huelga ha llamado la atención de organizaciones civiles y defensores de derechos humanos, quienes han llegado al lugar para ofrecer apoyo a los manifestantes. Estas entidades han instado al gobierno local a entablar un diálogo con los residentes antes de tomar cualquier decisión que afecte a la comunidad.

Mientras tanto, el bloqueo en la carretera principal ha generado malestar en otros sectores de Luperón, donde los residentes enfrentan dificultades para trasladarse hacia sus lugares de trabajo y realizar compras. La tensión en la zona sigue en aumento, y muchos temen que la situación pueda degenerar si no se encuentra una solución pacífica, de acuerdo al reporte de Julian Pichardo.

Esta mañana el Ayuntamiento de Luperón, en una nota de prensa, dio a conocer que brigadas del Cabildo y del Cuerpo de Bomberos y con el apoyo de la Policía Nacional, habían retirado los escombros y habilitado el tránsito hacia y desde el municipio.