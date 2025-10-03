Director de la PN dice trabajan para que ciudadanía se sientan confiados y orgullosos

El director de la Policía Nacional afirmó que la institución seguirá trabajando para estar cada día más cerca de la sociedad dominicana, y para que los ciudadanos se sientan más confiados y orgullosos de su rol.

El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta aseguró que la Policía trabaja “permanentemente y sin descanso”, para proteger a la ciudadanía, servirle y garantizarle los derechos individuales a cada ciudadano.

Al inaugurar una nueva estación policial en la salida de El Seibo hacia Hato Mayor, Guzmán Peralta aseguró que el apoyo del Gobierno se manifiesta en nuevas estaciones de Policía, vehículos, en tecnología, y en formación, además de que los acompaña todos los lunes, a pasar revista, supervisar a todo el territorio nacional.

Agregó que en esa jornada semanal de seguimiento en el Palacio de la Policía son encabezadas por el presidente Luis Abinader para conocer cómo van las cosas, las necesidades y las respuestas que le tiene que dar la Policía a la ciudadanía.

Previo a realizar el corte simbólico de la cinta, el alto oficial, agradeció a Dios, al presidente Luis Abinader, a la empresa Central Romana y a Ángel De La Cruz, por la moderna estación entregada, de la que “todos los seibanos, nos sentimos muy satisfechos”.