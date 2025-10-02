Virtualidad en la justicia: Principal tema discutido en evaluación de los jueces de la Suprema

El uso de recursos tecnológicos en los procesos judiciales, tanto administrativos como litigantes, fue el tema principal discutido durante las entrevistas de evaluación llevadas a cabo a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que están siendo evaluados para permanecer en sus puestos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Durante sus intervenciones ante los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, encabezados por el presidente Luis Abinader, los jueces Pilar Jiménez Ortiz, Manuel Alexis Read Ortiz y Moisés Ferrer Landrón se mostraron de acuerdo con que se utilicen herramientas que permitan optimizar los procesos judiciales y reducir los trámites dentro de los mismos.

Pilar Jiménez Ortiz

La primera entrevistada fue Pilar Jiménez Ortiz. Se mostró a favor a del uso de la tecnología en la justicia y de todas las herramientas que permitan optimizar el trabajo; ante una pregunta realizada por el presidente del Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la misma señaló que la digitalización de los expedientes a ayudado disminuir el trámite de conocimiento de los mismos.

"Estoy de acuerdo con la tecnología y con todo aquello que permita agilizar los trabajos", expresó Pilar, quien ya en su exposición había que dentro de su sala ya había implementado el trabajo remoto y otras herramientas que ayudaron a reducir la mora judicial que encontró cuando fue designada como jueza presidente en 2019.

Jiménez Ortiz fue designada jueza en julio de 2017 y asumió en 2019 la presidencia de la Primera Sala, especializada en materia civil y comercial; la misma se enfrentó a una mora judicial de 11,654 expedientes, algunos con audiencias pendientes desde 1992.

Entre 2019 y agosto de 2025, la Sala dictó 24,707 decisiones de casación, un récord institucional.

Manuel Alexis Read Ortiz

El segundo en ser evaluado fue el magistrado Read Ortiz, quien manifestó que la automatización de varios de los procesos les ha permitido a los jueces tener más tiempo a aplicarse al estudio del derecho y la jurisprudencia existente, al momento de emitir una decisión con relación a un caso en específico.

“Yo recuerdo que cuando estaba en la primera sala a mí me pasaban un carrito full de expedientes yo tenía que fallar y hasta me salió un cayo en el dedo, teníamos que firmar de manera manuscrita cada uno e inicialar cada una de las hojas de los expedientes ya con el sistema la firma digital eso se eliminó y además racionaliza el tiempo que un juez debe dedicarle”, manifestó Read Ortiz.

Durante su exposición, el jurista de 72 años de edad, que una vez fue designado presidente de la Tercera Sala que conoce asuntos de tierras, laboral, contencioso tributario y administrativo, se establecieron criterios estándar para determinar que recursos eran inadmisibles o no, ya sea por la cuenta sobre todo en materia laboral, ya sea por el criterio de la invisibilidad del criterio litigioso, los criterios de caducidad.

Destacó que además de la firma digital se muestra a favor de las audiencias digitales, en los casos que corresponda, ya que le permite a todos los ciudadanos a tener acceso a las mismas.

"Yo soy un poquito pesadito de años pero nunca me he opuesto a las transformaciones. Antes había muchos que eran artistas con la palabra escrita, cuando llegaron las maquinillas, esas personas ya eran indispensables, eso fue una revolución y después llegó la computadora; entonces no nos podemos oponer a las transformaciones", añadió Read Ortiz.

Read Ortiz fue nombrado juez de la Suprema Corte en 2017 y escogido en 2019 presidente de la Tercera Sala, dónde resolvió un cúmulo histórico de casos civiles y comerciales, incluyendo expedientes pendientes desde 1984.

En 2019 tenía 5,004 expedientes bajo su competencia; entre ese año y el 2025 dictó 15,808 sentencias de casación.

"La tercera sala ha tenido un antes y un después en materia administrativa", resaltó el magistrado.

Moisés Ferrer Landrón

La evaluación final fue para Ferrer Ladrón, quien destacó su experiencia que tuvo al formar parte del Ministerio Público por más de 10 años.

Designado a la Suprema Corte en 2017, el mismo integra actualmente la Tercera Sala.

También ha sido ponente en más de 450 proyectos de decisiones y se ha destacado como juez de instrucción especial en procesos de alta sensibilidad pública; además representó al Poder Judicial en la Conferencia de Tierras del Banco Mundial (Washington, 2025) y en la Conferencia del Poder Judicial (Santo Domingo, 2024).

El presidente no realizó preguntas

Abinader no realizó ningún tipo de preguntas a los entrevistados y solo se limitó a cederle la palabra a los demás miembros del Consejo.

El proceso

Durante las entrevistas, los jueces tuvieron un "tiempo libre" para resumir su perfil profesional y el accionar que tuvieron durante siete años como jueces de la Suprema Corte de Justicia.

Luego, los miembros del Consejo le hicieron preguntas sobre su desempeño y pareceres particulares.

El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, manifestó que el Consejo Nacional de la Magistratura está convocado para este viernes a las cinco tarde para decidir cuáles de estos jueces se mantendrán por otros siete años en la Alta Corte.

“Una vez que esto se decida, en caso de que no permanezcan, se abren esos puestos para la próxima convocatoria que se va a celebrar próximamente para los aspirantes a jueces tanto de la Suprema Corte de Justicia como del Tribunal Superior Electoral”, explicó Peralta al término del proceso de entrevistas

Otras dos vacantes

Peralta manifestó además hay dos vacantes que llenar en la Suprema Corte de Justicia, las cuales aumentarían en caso de que se decida que uno, varios o ninguno de los jueces evaluados no continuarán en sus funciones.