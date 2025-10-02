Indomet vigila onda tropical con potencial ciclónico en próximos siete días

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) vigila el desplazamiento de una onda tropical que salió de las costas occidentales de África con potencial ciclónico.

El Indomet precisó que este fenómeno posee una probabilidad de 20% de convertirse en ciclón en los próximos siete días.

De su lado, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos prevé que esta onda interactuara con otra perturbación en el Atlántico tropical oriental y existe de la posibilidad de que se desarrolle como ciclón de forma lenta durante su desplazamiento de oeste a oeste-noroeste a una velocidad de 24 a 32 kilómetros por hora.

Asimismo, el Indomet vigila otra área de baja presión en las cercanías de Bahamas por la parte noroeste, con una probabilidad de 10% de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas y en los próximos 10 días.