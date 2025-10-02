Abel Martínez pide a la justicia levantar embargo de sus cuentas; parte demandante se opone

El exalcalde de Santiago, Abel Martínez Durán, acudió este jueves al Palacio de Justicia de Santiago para solicitar a la Cámara Civil que levante una orden de embargo por deudas vinculadas al Ayuntamiento.

Explicó que la medida se originó a raíz de compromisos financieros del cabildo, aunque no corresponden a su gestión.

“Vinimos a la presidencia civil a incoar una demanda en referencia a unos embargos personales, pero por casos del ayuntamiento sin yo ser alcalde. Lo que buscamos es que esos embargos puedan cesar”, declaró el exejecutivo municipal.

Su abogado, Rafael Ceballos, señaló que la defensa ya presentó la solicitud formal y que ahora corresponde al juez emitir una decisión.

“En representación del exalcalde Abel Martínez hemos acudido a la presidencia de la Cámara Civil a los fines de que se levanten unos embargos conservatorios que, por deudas del ayuntamiento, han trabado en sus cuentas personales. Se conoció la audiencia y ya estamos a la espera del fallo”, explicó.

Sin embargo, la parte demandante, representada por el abogado Mayobanex Peña, calificó de “extraña” la comparecencia de Martínez y expresó su rechazo al levantamiento del embargo debido a que el proceso para que pague la deuda lleva varios años.

“Luego de más de seis años procurando que el señor alcalde pague una deuda a favor de nuestro cliente, el señor Francisco Reyes Acevedo, él nunca aparecía en el ayuntamiento. De repente hoy se presentó al tribunal, solicitando que le levanten un embargo retentivo, pero nosotros vinimos a oponernos”, afirmó Peña.

El abogado indicó que existe una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que condena a Martínez al pago de más de 10 millones de pesos, originada por un incumplimiento en la liquidación de acreedores.

“Este mismo proceso lo interpuso anteriormente y le fue rechazado. Hoy volvió con la misma petición y nos opusimos nuevamente, quedando ordenado el depósito de las conclusiones”, puntualizó el representante legal de la parte demandante.

El tribunal dejó el caso en estado de fallo y se espera que en los próximos días se emita una decisión.