Apresan a presunto responsable de ultimar y calcinar a joven en SFM

Wilton Ceballos, señalado como el presunto responsable de la muerte del joven Luis Miguel Javier Jiménez, fue apresado este miércoles.

El cadáver de Javier Jiménez de 20 años de edad, fue encontrado calcinado en el interior de una vivienda, presentando además, al menos dos impactos de bala, según informó la madre de la víctima.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre los posibles motivos del crimen, aunque la Dirección Regional Nordeste de la Policía Nacional informó que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.

Javier Jiménez, oriundo de la comunidad La Guázumas, se dedicaba a la venta ambulante de golosinas. En la escena del crimen fue hallado en un envase con algunos de los dulces que el joven comercializaba para ganarse la vida.

La comunidad insiste en que se llegue hasta las últimas consecuencias con Ceballos, para evitar la impunidad en este caso, que los ha llenado de consternación.