Animal Fest RD inicia este viernes con una innovadora agenda

Del 3 al 5 de octubre, el Pabellón de las Naciones será el escenario del Animal Fest RD 2025, el evento más importante del país dedicado al bienestar animal.

La actividad reunirá a autoridades nacionales, líderes institucionales, artistas y familias en un espacio que combina educación, incidencia pública y entretenimiento y que tiene a Colombia como país invitado de honor.

El festival abrirá este viernes 3 de octubre con un espectáculo de gala que incluirá la participación de la Banda de la Policía Nacional, caballos de paso fino y una muestra cultural que dará paso al acto inaugural con autoridades nacionales.

Durante esta jornada se lanzará el innovador Seguro de Mascotas Reservas, en alianza con la Fundación LASO, y un desfile de Mascotas Superhéroes K9, cerrando la noche con la presentación musical de la cantante colombiana Tueska.

El sábado 4 de octubre será la jornada central, con conferencias magistrales y paneles que posicionarán al festival como un foro de referencia nacional.

La Procuradora General Adjunta Yeni Berenice Reynoso abordará los avances en la protección animal desde la justicia; el director de la OGTIC, Edgar Batista, presentará la plataforma Alerta Animal, una herramienta digital para combatir el maltrato y el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, expondrá su visión de políticas sociales en favor de los animales y realizará la firma de un alianza estratégica de alto impacto.

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ofrecerá una conferencia sobre el impacto de las jornadas de bienestar animal en la sociedad y el senador Omar Fernández planteará un nuevo marco legal en defensa de quienes no tienen voz.

Además se hará la bendición de los animales en el marco del día que los conmemora, por el sacerdote Wilfredo Montaño. La jornada cerrará con la música del artista colombiano Cristian Dorado.

El domingo 5 de octubre, día de cierre, estará dedicado a un programa diverso de experiencias familiares y educativas.

Se incluyen charlas magistrales del director del Listín Diario, Miguel Franjul, la doctora Alexandra Hichez, paneles sobre el papel de la comunicación y la sociedad civil en la defensa animal, exhibiciones de rescates, concursos interactivos para mascotas y presentaciones culturales que darán un ambiente festivo y participativo.

La jornada culminará con un espectáculo artístico de gran formato, que promete congregar a miles de personas en una celebración de música, conciencia y compromiso social.

El Animal Fest RD 2025, en su primera edición, cuenta con el respaldo de más de 80 marcas, entidades, empresas y colaboradores que dicen presente en favor de los animales.

Los organizadores destacan que ese apoyo masivo convierte al festival en un hito sin precedentes en la República Dominicana y la región, uniendo al sector público, privado y la sociedad civil en un esfuerzo común por el bienestar animal.

Indican que este no solo será un encuentro festivo, sino también un espacio de incidencia pública que convoca a alcaldes, senadores, procuradores y líderes institucionales a construir políticas y herramientas reales para el bienestar animal en la República Dominicana.