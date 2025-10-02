Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Abinader designa a Julio Cordero como Comisionado para revisar contratos de mantenimiento escolar

Ese Comisionado dependerá del Ministerio de la Presidencia 

Julio Cordero Espaillat

Redacción Listín DiarioSANTO DOMINGO, RD

El presidente Luis Abinader nombró a Julio Ramón Cordero Espaillat como Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de las Infraestructuras Escolares a nivel nacional.

Con el decreto 569-25, el mandatario establece que esa es dependencia funcional del presidente de la República y adscripción administrativa al Ministerio de la Presidencia, en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley núm. 247-12.

De acuerdo con el decreto, el comisionado presidencial coordinará y dirigirá las labores de revisión y fiscalización de dichos contratos en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación (MINERD), la Contraloría General de la República y demás órganos competentes.

