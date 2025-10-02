Abinader designa a Julio Cordero como Comisionado para revisar contratos de mantenimiento escolar

El presidente Luis Abinader nombró a Julio Ramón Cordero Espaillat como Comisionado Presidencial para la Revisión y Fiscalización de los Contratos de Mantenimiento Correctivo de las Infraestructuras Escolares a nivel nacional.

Con el decreto 569-25, el mandatario establece que esa es dependencia funcional del presidente de la República y adscripción administrativa al Ministerio de la Presidencia, en los términos previstos en el artículo 36 de la Ley núm. 247-12.

De acuerdo con el decreto, el comisionado presidencial coordinará y dirigirá las labores de revisión y fiscalización de dichos contratos en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación (MINERD), la Contraloría General de la República y demás órganos competentes.