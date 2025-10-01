UNIBE inicia semana de la innovación: IA protagoniza feria universitaria

Decenas de estudiantes se dieron cita en la feria Innovators Week: Sci Tech Entrepreneurs, celebrada en la Universidad Iberoamericana (Unibe), en Santo Domingo.

En este evento, la inteligencia artificial continuó siendo la protagonista de los proyectos de ciencias presentados.

Este martes, poco después de las 10:30 de la mañana, los estudiantes, usando un pasaporte temático como boleto, recorrieron los diversos espacios de exhibición.

De acuerdo con los organizadores del evento, estos proyectos fueron desarrollados por los estudiantes de diferentes facultades de la academia.

Estos abarcan un robot fotógrafo, bautizado como "Flipi". Este proyecto ha atraído la atención de todo el público, debido a que captura el momento y entrega las fotografías al instante.

"Es un robot que puede caminar, puede ser una boda, cumpleaños, bautismo, y la fotografía impresa sale al instante", detalló Freddy Jiménez, técnico de la entidad.

Asimismo, indicó que el robot tiene otras funciones como videos, videojuegos, entre otras cosas.

Otros proyectos

Entre los proyectos que se exhiben en la feria científica y tecnológica, está un dron delivery que realiza entrega y puede sostener un artículo de hasta 40 kilogramos.

Drone delivery.Fuente Externa

Además de un robot que juega ajedrez con una capacidad de memorizar hasta 30,000 jugadas por segundo. El mismo fue desarrollado por el grupo Crecer LAB, un laboratorio de innovación en el país.

"El robot te reta a desarrollar más habilidades en el juego, pero es imposible ganarle", dijo Derek Hernández, técnico de la empresa a cargo de explicar el proyecto.

Otro de los prototipos es un bastón inteligente para las personas con discapacidad visual, desarrollado por Daniel Toribio y José Corcino, egresados de la escuela de Ingeniería Industrial en Unibe.

Camila de Jesús, una estudiante de séptimo semestre de la misma carrera, explicó que el prototipo consiste en ofrecerle un tránsito seguro a quienes lo necesitan.

"Este avisa a los discapacitados a una distancia más o menos de 40 centímetros si hay una superficie o a través de vibraciones. Funciona a través de ultrasonidos", expresó, al tiempo de indicar que aún la iniciativa está en desarrollo.

Durante la apertura en el segundo día de la feria, Leandro Feliz, decano de la Facultad de Innovación, Ciencia y Tecnología, sostuvo que el evento se encargará de darle visibilidad a los proyectos de ciencias que realiza la universidad.

"Con esto vamos a estar visibilizando las innovaciones que tenemos desde producción científica, nuestros artículos científicos, pero también las patentes y los software de tecnología. Todo creado aquí dentro de la universidad", sostuvo Feliz.

Asimismo, indicó que las facultades que están llevando a cabo la feria son negocio, para ofrecer un centro de innovación empresarial.

Acerca de la feria

La feria tecnológica en Unibe se está llevando a cabo desde el 29 de septiembre hasta el 3 de octubre, en horario de 9:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Esto para celebrar la XV edición del Congreso Científico Juvenil 2025 en la academia.

"La Innovators Week busca fortalecer el vínculo entre academia, industria y la comunidad, ofreciendo oportunidades de aprendizaje aplicado en ciencias y tecnología, desarrollo de proyectos innovadores y networking", según los organizadores del evento.

En tanto que, indicaron que durante los cinco días de la feria se estarán realizando conferencias dirigidas por expertos nacionales e internacionales. Además, se impartirán talleres, paneles con líderes científicos, exposiciones y competencias.