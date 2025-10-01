Tribunal varía coerción a dos implicados de muerte del niño Gioser Luis Feliz

El Primer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago dispuso el cambio de medida de coerción de prisión preventiva por garantías económicas de 25 millones de pesos en efectivo para dos de los implicados en la muerte del niño Gioser Luis Feliz, quien murió mientras se transportaba junto a su familia por la circunvalación norte en esta ciudad tras llegar de Estados Unidos.

La variación de la medida favorece a Elián Martínez Sánchez (Odalis), de 22 años; y a César Junior Ulloa Cuevas, de 20, quienes además deberán portar grilletes electrónicos. A ambos se les prohibió además salir del país.

El tribunal tomó la decisión durante el conocimiento del cese de la medida de coerción.

Sin embargo, la variación de la medida fue cuestionada por el abogado Nelson Abreu, representante de uno de los procesados, quien consideró que la decisión equivale a una “prisión camuflada”, ya que su cliente no cuenta con los recursos económicos para cubrir la elevada fianza.

Los también acusados Tomás Peña Morel (Tomacito), Luis Ángel Vargas Brito, Derlin Javier Mercado Martínez y José Manuel Almonte Santana, quienes fueron favorecidos en una audiencia previa con la variación de la medida de coerción, permanecen todavía en prisión porque no han podido cubrir las garantías económicas, fijadas por la sala en entre 20 y 25 millones de pesos.

El crimen ocurrió la tarde del 19 de abril de 2023, cuando el niño viajaba en un vehículo junto a su padre, Sergio Luis Feliz, y la pareja de este. Al transitar por la Circunvalación Norte de Santiago, tras salir del Aeropuerto Internacional del Cibao, fueron atacados a tiros. Uno de los disparos alcanzó al menor, provocándole la muerte.

El Ministerio Público estableció en su investigación que el crimen ocurrió en un intento de atraco contra el padre del menor de edad.