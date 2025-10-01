Supuesta venta de fusil de alto calibre ocasionó muerte de cinco hombres en Santiago

Los 11 miembros de la Policía Nacional vinculados a la muerte de cinco personas en el sector de la Barranquita en Santiago, el pasado 11 de septiembre, se encuentran en esa provincia a la espera de que se le conozca la medida de coerción.

El abogado Juan Carlos Báez Peralta, representante legal de siete de los policías, denunció que la fiscalía ha violentado el principio de presunción de inocencia al divulgar las identidades de sus clientes antes de que un juez determine el grado de responsabilidad.

Báez Peralta explicó que las órdenes de arresto fueron ejecutadas el pasado martes en horas de la noche por disposición del magistrado Wilson Camacho y que, hasta el momento, el Ministerio Público no ha depositado la solicitud de medida de coerción.

“Entendemos que ellos están esperando el plazo razonable, que son 48 horas para depositar dicha medida de coerción. Sin embargo, en su afán de desesperación, la fiscalía no debió divulgar la identidad de los agentes, olvidando que existe la presunción de inocencia”, sostuvo el abogado, al recordar lo que establece el artículo 95.8 del Código Procesal Penal.

El jurista indicó que, junto a su colega José Gregorio Vázquez, representa a siete de los 11 agentes implicados en el caso. Señaló que la acusación preliminar contra sus clientes se fundamenta en los artículos 295 y 304 del Código Penal, que tipifican el homicidio voluntario.

No obstante, Báez Peralta aseguró que los policías no actuaron de manera fortuita, como quiere hacer ver el Ministerio Público, sino que se encontraban en el lugar tras una investigación que detectó la presunta negociación de un fusil de alto calibre.

“Eso fue lo que dio lugar a que los agentes de Santo Domingo, conjuntamente con varios de Santiago, se trasladaran a la zona. No fue algo casual ni improvisado”, puntualizó.

Los apresados fueron identificados como Álvaro Paredes Paniagua (mayor), José Gómez Rodríguez (capitán), Domingo de los Santos Vargas (segundo teniente), Yohandy Encarnación (cabo), Geyser Francisco Álvarez Rodríguez (cabo) y Adrían Miguel Villalona Pineda (raso), todos adscritos al Departamento de Investigación de Delitos Complejos de la Policía Nacional.

También fueron detenidos Hansel M. Cuevas Carrasco (mayor), Sócrates Fidel Féliz Féliz (sargento mayor), Hairo Mateo Morillo (sargento), César Augusto Martínez Trinidad (cabo) y José Octavio Jiménez Peña (raso), de la Subdirección Regional de Investigación Cibao Central de la Policía Nacional, en Santiago de los Caballeros.

Los policías son vinculados con las muertes de Edward Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro (el Charly o Charli Chasc), José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, cuyo deceso se produjo mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

El abogado manifestó que de los 11 agentes involucrados se encuentra el cabo Yohandy Encarnación, quien supuestamente resultó herido de bala en el brazo izquierdo y que se encuentra detenido en la carcelita del Palacio de Justicia de esta ciudad.

Los procesados fueron arrestados en medio de las investigaciones que, por disposición de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, realizan el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, y la fiscal titular de Santiago Quirsa Abreu.