Regidores de Sosúa aprueba retirar estatua de Atabey del fondo de la playa ante pedido de iglesias

El Consejo de Regidores de Sosúa, de la provincia de Puerto Plata, aprobó a unanimidad en su sesión del martes retirar la estatua de Atabey colocada en el fondo marino de la playa de esa zona como atractivo turístico y recuperación de los corales.

La sesión encabezada por el presidente del Consejo, Fausto Santos, acogió la propuesta del sacerdote Johnny Espinal Castillo y del pastor, Sebero Cordero Capellán, presidente de la Federación de Pastores.

La escultura de Atabey, madre del agua, una deidad de las culturas arahuaca y taína de la que proceden los primeros habitantes de la isla, fue colocada en marzo de 2023.

Es una escultura de 16 pies, que cumple el propósito, además de ser un atractivo para quienes practican el buceo, contribuir a la recuperación de los corales en la bahía de Sosúa, afectada por años por la contaminación y la gran cantidad de desperdicios.

En su instalación por la Fundación Maguá y de Global Coralition, se indicó que busca contribuir al arte, a la cultura y a la conservación ambiental a través de la recuperación de los arrecifes de coral.

Desde su instalación ha provocado planteamientos encontrados entre quienes entienden que además de poner de relieve la cultura taína, la escultura cumple un rol importante para el ambiente marino y sectores religiosos que lo ven como una imagen para idolatría de dioses falsos.

La ordenanza municipal ya provoca debates en las redes sociales, entre quienes la califican de una demostración de ignorancia y quienes entienden que es una forma de quitar un elemento extraño que atrae "males" al municipio.