Prisión preventiva contra hombre de 57 años acusado de violar y ultimar a menor en Sabana Perdida

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra un hombre de 57 años de edad, acusado de violar sexualmente y matar a un niño de 10 años al que sustrajo de los alrededores de su residencia en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte.

Se trata del imputado José Antonio Glass (Yoyón), quien deberá cumplir la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El Ministerio Público de Santo Domingo Este y Norte, representado por el fiscal de Litigación Inicial, Tito Osea González, solicitó la imposición de medida de coerción a la jueza Karen Minyetty Casado.

Glass cometió el hecho el pasado 27 de septiembre, aproximadamente a las 5:20 de la tarde, aprovechando la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía una condición especial. El imputado sustrajo al niño mientras se encontraba en los alrededores de la casa de su madre, en el barrio Puerto Rico, Santo Domingo Este.

El Ministerio Público afirmó que, en el desarrollo de su plan criminal, Glass inició una caminata a pie con el niño, dirigiéndose desde Los Minas hacia el sector Los Pinos de Sabana Perdida (Santo Domingo Norte).

En el transcurso de las investigaciones, a cargo de la fiscal Ivette Mateo, del Departamento de Crímenes y Delitos contra las Personas de la Fiscalía de Santo Domingo Este, se ha establecido que Glass procedió a materializar la agresión cuando se encontraban en el sector Los Pinos de Sabana Perdida, específicamente en una zona boscosa.

EI Ministerio Público les ha asignado a los hechos la calificación jurídica provisional contenida en los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 331 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 110 y 396 literales a, b y c de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños Niñas y Adolescentes.

El imputado José Antonio Glass cumplió una condena completa de 15 años de prisión por violar sexualmente a otro niño de 10 años de edad, lo cual evidencia su reincidencia en el delito.