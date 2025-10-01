La Asociación Dominicana de Maestros, Pensionados y Jubilados (Adomapeju) se alojó este miércoles frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima). La protesta tuvo como objetivo exigir la reducción del descuento que se les aplica, de un 4% a un 1%.

Pasadas las 11:00 de la mañana, el gremio de maestros, motivados por los supuestos atropellos que ha cometido la entidad, se dirigió a la sede de Inabima, en busca de respuestas satisfactorias, luego de enterarse de que la institución tenía pautada una rueda de prensa para ese momento.

El presidente de la asociación, Omar Cabrera, manifestó que lamenta que las cosas hayan sucedido de esa manera, pero afirma que desde hace tres años el gremio ha exigido lo mismo sin obtener solución.

"Recibimos la noticia de que el director de Inabima iba a tener una rueda de prensa contestando sobre lo que es el 4% que le está descontando a los maestros pensionados y jubilados después de nosotros haber denunciado en cadena de noticias y otros periódicos la anomalía; entonces, lamentablemente, tuvimos que asistir aquí de una manera informal, aquí en plena calle, para decirle que no, no tiene la razón", dijo.

Video Maestros pensionados y jubilados exigen reducción en descuento



Sobre el seguro de sobrevivencia

El gremio de maestros jubilados y pensionados, durante la manifestación de este miércoles, expresaron que debido a no recibir beneficio del seguro de sobrevivencia, algunos han renunciado.

"Diciembre pasado fue un diciembre funesto para el jubilado y pensionado que, habiendo renunciado a ese seguro de sobrevivencia porque no tenían descendientes, no tienen herederos con acto notarial", expresó el presidente de Adomapeju.

Asimismo, indicó que cerca de 7,000 maestros los reintegraron al seguro con el monto a descontar de un 4%.

Por lo que claman por justicia, debido a que, según la ley 451-08, que habla sobre los descuentos a los maestros, alega que este debe ser un 1%.

"Imagínate cuando le descuentan a un jubilado con RD$ 29,000 para hacerle un descuento de 4%. ¿Es eso posible? No, no es posible", manifestó en tono molesto el docente.

Asimismo, expresó que ese monto de dinero es suficiente cuando los pensionados y jubilados se encuentran en estado de salud crítico.

"Eso es una jubilación de miseria que no le da para su medicina", sostuvo.

Exigen una investigación

Debido a las quejas manifestadas, el gremio de maestros jubilados y pensionados expresó que su deseo es ser escuchado por el presidente de la República, Luis Abinader, para así aclarar los puntos.

"Nosotros estamos aquí para decirle a Inabima que están hablando mentiras y nos están poniendo a nosotros como que si no fuimos maestros de aula", manifestó el gremio.

Ante estas razones declaradas ante la prensa, Adomapeo exige que se realice una investigación acerca de dónde van los fondos del descuento de los pensionados y jubilados.

"Estamos abiertos a demostrar con pruebas lo que estamos diciendo, que no es un invento, que no es una falacia, porque por eso estamos aquí, porque vinimos con la intención de desmentir la falacia que pudo haberle presentado el director de Inabima", dijo el presidente del gremio.