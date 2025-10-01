Instituto Duartiano juramenta a 24 nuevos miembros de honor

El Instituto Duartiano realizó el pasado martes una ceremonia de juramentación, incorporando a 24 nuevas personalidades como miembros de honor en homenaje al legado e ideario de Juan Pablo Duarte.

Entre los nuevos integrantes se encontraban distinguidos embajadores, juristas, escritores, gestores culturales, académicos y servidores públicos.

Nancy Patricia Franjul Pérez, ministra consejera en la embajada dominicana en AustriaJorge Martínez

La velada rindió un tributo especial a la trayectoria castrense del Padre de la Patria. El contralmirante Juan Gilberto Núñez, inspector general de la Armada de la República Dominicana, ofreció un discurso de motivación centrado en la "Vida militar del general Juan Pablo Duarte".

Duarte: Primer militar de carrera de la República

El alto oficial Núñez resaltó la exitosa vida militar del patricio. Dijo que Duarte asumió "con la mayor seriedad y rectitud este quehacer, convirtiéndose en el primer militar de carrera de la República".

El contralmirante también destacó la inquebrantable disposición de Duarte para la defensa de la soberanía.

"El general Duarte siempre se mostró dispuesto a defender la patria en los campos de batalla, fue un hombre de arrojo y valentía, consciente de su rol como hombre de armas; no obstante, sus adversarios enquistados en el grupo conservador impidieron que él alcanzara su alto propósito", declaró.

A continuación de la conferencia, los asistentes pudieron disfrutar de la proyección de un documental con el mismo título, producido por la propia entidad patriótica.

El discurso central de la ceremonia fue ofrecido por el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Gómez. En sus palabras, hizo un enfático llamado a la responsabilidad cívica y patriótica.

Mesa directiva del Instituto DuartianoJorge Martínez

El presidente del Instituto Duartiano, doctor Wilson Gómez, fue enfático al declarar que la coyuntura actual exige una "inquebrantable firmeza en la protección de los valores nacionales."

Señaló que es "pertinente reclamar de quienes administran el Estado, de la municipalidad, a los líderes políticos, empresariales, religiosos y profesionales" que actúen con la debida convicción.

El doctor Gómez instó a estas figuras a "asuman con entereza la defensa de los intereses supremos de la Nación."

El mensaje central de su discurso fue la necesidad de dejar a un lado los beneficios personales para enfocarse en el bienestar colectivo, pidiendo que "hagan prevalecer el interés nacional ante los intereses particulares."

Resumió su exigencia en una clara demanda de patriotismo: que todos los líderes "en definitiva, asuman con determinación la defensa de la Patria".

En un segundo punto, el presidente Gómez reiteró la postura institucional del Instituto Duartiano respecto a la política migratoria del país.

La entidad mantiene una posición clara en defensa de la legalidad y el ordenamiento constitucional.

En este sentido, el doctor Gómez afirmó que el Instituto "desaprueba cualquier 'medida regulatoria' de inmigrantes ilegales o indocumentados, no comulga con el otorgamiento de permisos transitorios de trabajo, tampoco autorizaciones que impliquen dotar a súbditos de cualquier otro país de documentos de identidad personal librados por la autoridad dominicana al margen de nuestro ordenamiento legal y constitucional".

El punto culminante de la noche fue el momento tan esperado: la juramentación formal de las 24 nuevas personalidades como miembros de honor.

Encabezó la lista el doctor Miguel Ángel Prestol González, embajador, periodista y abogado, quien también pronunció las palabras de agradecimiento en representación del grupo.

Asimismo, los arquitectos Ana Cristina Martínez Guzmán, directora del Museo Fortaleza y Gustavo Adolfo Ubrí Acevedo, director del Panteón de la Patria; Carmen Imbert Brugal, escritora, productora radial y jurista; Minerva Emilia Pereyra Pérez, premio Nacional de Periodismo 2019; y Manuel Antonio Ramírez Suzaña, juez presidente de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.

También, Karina Sánchez Campos, comunicadora e investigadora; Santiago Riverón; alcalde de Dajabón; Nancy Patricia Franjul Pérez, ministra consejera en la embajada dominicana en Austria; Arelis Idalia Martínez Ronzino, abogada y activista cultural y la doctora Josefina Reynoso Chicón, abogada.

Además, Américo Mejía Lama, compositor y difusor de la música nacional, y por la Fundación Lasallista estuvieron el mayor general retirado Rafael Arturo Calderón Efres, vicepresidente; Ramón Danilo Ginebra Mañón, secretario; Orlando de Jesús Prieto Nouel, tesorero y Luis Demetrio Martínez Prota, miembro.

Igualmente, Nelson Antonio Muñoz Santos, cantante y productor; Mercedes Núñez Ramírez de Avilés, activista patriótica; Quirilio Vilorio Caminero, presidente del Club Cars & Coffee; Jaquelyn Medrano, periodista y promotora cultural en Nueva York; Ángel Rodríguez Correa, locutor; Dominga Maldonado de Kovacs y Libanesa Asjana Matos, dominicanas comprometidas con el ideal Duartiano; y Félix María Germán Olalla, actor, director y productor de cine, creador del trabajo audiovisual "El Nacimiento de una Nación".