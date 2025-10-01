CODUE apoya misión de seguridad en Haití, pero llama al Gobierno a mantener la cautela y prepararse

El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresó su respaldo a la aprobación de un Consejo de Seguridad en Haití, considerándolo un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica no solo para el pueblo haitiano, sino para toda la región del Caribe.

El pastor Feliciano Lacen, presidente de la entidad, lamentó que esta medida no se haya tomado años atrás, cuando ya se evidenciaban signos de deterioro institucional y pérdida de vidas inocentes por la falta de compromiso internacional.

“La urgencia de esta intervención es innegable. Haití necesita apoyo estructurado y sostenido para recuperar su rumbo como nación”, señaló el organismo.

No obstante, CODUE exhortó a las autoridades dominicanas a manejar el tema con cautela, advirtiendo que se ha convertido en un espectáculo mediático a nivel internacional.

“La República Dominicana no debe asumir que esta crisis se resolverá en nuestra frontera; al contrario, debemos continuar con los esfuerzos y estar preparados, pues podría intensificarse la presión migratoria con el desarrollo de esta misión”, indicó.

La entidad también expresó preocupación por el impacto cultural y social que esta situación ha generado en el país.

“Las estadísticas de organismos internacionales reflejan una realidad que afecta directamente a nuestra nación y que no se corresponde con la idiosincrasia dominicana”, afirmó CODUE.