Embajada de EE.UU. avisa limitaciones en redes y que servicios de visas seguirán según lo permita la situación

El cierre administrativo del gobierno federal de Estados Unidos ha afectado este miércoles a la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, quienes indicaron que sus cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones.

La falta de acuerdo entre demócratas y republicanos para financiar al gobierno del presidente Donald Trump ha causado un fenómeno conocido como "shutdown", que implica el cese de operaciones en agencias federales y suspensión de miles de empleados públicos, además de que se interrumpió el pago de prestaciones sociales.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, escribieron.

De igual forma, indicaron que los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, “según lo permita la situación”.

Este miércoles entró en vigor el cierre del gobierno federal, el primero en casi siete años.

