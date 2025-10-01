Pelegrín Castillo prevé “escenario de crisis” ante reciente resolución de fuerza antipandillas para Haití

Tras la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para transformar la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) en Haití en una fuerza que luche contra la eliminación de pandillas, el canciller de la República, Roberto Álvarez, manifestó que el país “se regocija” por la decisión tomada.

Ante el comentario de Álvarez, el vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP) Pelegrín Castillo expresó su preocupación de que esta fuerza antipandillas se convierta en un escenario conflictivo para toda la isla y exhortó al presidente Luis Abinader a reforzar la seguridad en la frontera dominico-haitiana con medidas extraordinarias en un posible panorama de crisis y complejidad.

“Vamos a tener un escenario incandescente, explosivo en la isla de Santo Domingo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos, elevar nuestra defensa. Al presidente le he dicho que es urgente que se refuerce la seguridad en la frontera, que se tomen medidas extraordinarias porque la frontera en estos momentos necesita elevar su nivel de seguridad a los apropiados para una crisis de esta envergadura y esta complejidad”, enfatizó.

La resolución del Consejo fue aprobada la tarde de este martes y presentada por Estados Unidos y Panamá, contando con 12 votos a favor y tres abstenciones; tendrá un máximo de 5,500 uniformados, lo que equivale a cinco veces más que el personal suministrado en un principio.

Con el anuncio, el canciller Álvarez compartió en su cuenta de X su emoción por el cambio.

“República Dominicana se regocija del éxito diplomático logrado esta tarde con la aprobación propuesta y liderada por EEUU y Panamá, que transforma la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití en una 'Fuerza de Supresión de Pandillas' con 5,500 efectivos”, comunicó en la red social.

Sin embargo, Castillo recordó que esas tropas utilizadas en la nación vecina pueden ser trasladadas a Venezuela, vinculando ambos conflictos y creando un escenario de guerra mayor al previsto, que perjudique al territorio nacional por la posición geográfica que ocupa.

La perspectiva supuesta sostiene las objeciones de los cancilleres de Rusia y China que podrían disuadir a otros países de participar o aportar fondos para la crisis, en especial si todo se convierte en una crisis inesperada.

Aunque este refuerzo de la MMAS parezca una buena solución, a su juicio explicó la existencia de actores que no quieren que realmente se resuelva y todo se mantenga en visión diplomática, pero desde el punto de vista de seguridad nacional se deben visualizar todos los escenarios posibles.

“Con las posiciones que han asumido actores tan importantes como el presidente y como las posiciones que empiezan a asumir actores regionales, lo que podemos ver es quizás un escenario conflictivo. Entonces, tenemos que cuidarnos y eso no depende ni de Estados Unidos ni de Rusia ni de China. Eso depende de nosotros mismos”, advirtió.