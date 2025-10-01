Abinader pide apoyo para misión en Haití a Vladimir Putin y Xi Jinping

El presidente Luis Abinader le escribió cartas por separado a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y de China, Xi Jinping, en las que les solicita su apoyo y colaboración a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

En la carta referida a los Putin, el mandatario dominicano le pidió el apoyo a la Federación de Rusia, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, a la resolución de la ONU, que busca dotar a la MSS de las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar las organizaciones terroristas.

De igual forma realizó la solicitud a su homólogo chino, donde escribió contar con el “valioso respaldo de su Gobierno a esta iniciativa”.

En ambas misivas, Abinader precisa que la crisis haitiana continúa escalando y desbordando el límite de su territorio, afectando de manera directa la seguridad nacional de República Dominicana “con graves implicaciones para la paz en la región”.

“La resolución en discusión acoge y amplía las recomendaciones formuladas por el secretario general (Antonio) Guterres, en su comunicación del 24 de febrero de 2025, transmitida a la presidencia del Consejo, y refrendada de manera explícita por el gobierno haitiano. Su objetivo es dotar a la MSS, establecida mediante la resolución 2699 (2023), de las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar de manera efectiva a las organizaciones terroristas, restaurar el orden público y abrir el camino hacia una paz sostenible y una gobernabilidad democrática liderada genuinamente por los haitianos”, escribió.

La resolución aprobada la tarde de este martes fue presentada por Estados Unidos y Panamá y contó con 12 votos a favor y tres abstenciones y se prevé la creación de una nueva fuerza de represión contra las bandas.