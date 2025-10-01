Crisis haitiana
Abinader pide apoyo para misión en Haití a Vladimir Putin y Xi Jinping
En ambas misivas, Abinader precisa que la crisis haitiana continúa escalando y desbordando el límite de su territorio, afectando de manera directa la seguridad nacional de República Dominicana “con graves implicaciones para la paz en la región”.
El presidente Luis Abinader le escribió cartas por separado a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; y de China, Xi Jinping, en las que les solicita su apoyo y colaboración a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.
En la carta referida a los Putin, el mandatario dominicano le pidió el apoyo a la Federación de Rusia, en su calidad de miembro del Consejo de Seguridad, a la resolución de la ONU, que busca dotar a la MSS de las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar las organizaciones terroristas.
De igual forma realizó la solicitud a su homólogo chino, donde escribió contar con el “valioso respaldo de su Gobierno a esta iniciativa”.
“La resolución en discusión acoge y amplía las recomendaciones formuladas por el secretario general (Antonio) Guterres, en su comunicación del 24 de febrero de 2025, transmitida a la presidencia del Consejo, y refrendada de manera explícita por el gobierno haitiano. Su objetivo es dotar a la MSS, establecida mediante la resolución 2699 (2023), de las capacidades y mandatos necesarios para enfrentar de manera efectiva a las organizaciones terroristas, restaurar el orden público y abrir el camino hacia una paz sostenible y una gobernabilidad democrática liderada genuinamente por los haitianos”, escribió.
La resolución aprobada la tarde de este martes fue presentada por Estados Unidos y Panamá y contó con 12 votos a favor y tres abstenciones y se prevé la creación de una nueva fuerza de represión contra las bandas.