Gobierno se "regocija" por aprobación de nueva fuerza antipandillas en Haití

El canciller de la República, Roberto Álvarez, compartió su emoción por la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que transforma la Misión Multinacional de Seguridad (MMAS) en Haití en una fuerza mayor para combatir las pandillas.

A través de su cuenta de la red social X, Álvarez manifestó que el país “se regocija” del éxito diplomático en el que tendrá un máximo de 5,500 uniformados, es decir, cinco veces más que el personal que tenía la MMAS.

“República Dominicana se regocija del éxito diplomático logrado esta tarde con la aprobación propuesta y liderada por EEUU y Panamá, que transforma la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití (MSS) en una 'Fuerza de Supresión de Pandillas' con 5,500 efectivos”, dijo Álvarez.

Destacó el esfuerzo dominicano en el grupo de aliados, para lograr la resolución.

“Esta resolución es el resultado del liderazgo de un grupo de aliados, en el cual, el sostenido esfuerzo diplomático dominicano ha desempeñado un papel clave”, escribió.

Agregó que la logística y operación será dirigida y financiada por expertos de las Naciones Unidas “con un mandato sólido de establecer el orden y la seguridad en Haití, bajo estrecha supervisión política”.

La resolución aprobada la tarde de este martes fue presentada por Estados Unidos y Panamá y contó con 12 votos a favor y tres abstenciones y se prevé la creación de una nueva fuerza de represión contra las bandas.