Este primero de octubre inician las entrevistas presenciales en la Embajada de los EEUU

Todas las personas que a partir de este primero de octubre soliciten una visa de no inmigrante para ingresar a los Estados Unidos, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, deberán ser entrevistados por un funcionario consular de la Embajada de los Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, las personas que están exentas de esta norma son los solicitantes bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1; solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial, entre otros.

“El día 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visados de no inmigrante, sin importar la edad, deben ser entrevistados de manera presencial por un oficial consular de los Estados Unidos, con limitadas excepciones. Algunos visitantes temporales (en la categoría B), trabajadores temporales de agricultura (en la categoría H2A), y ciertos empleados de gobiernos que viajan en misión oficial, pueden estar exentos del requisito de la entrevista. Incentivamos a los solicitantes a revisar la página web de la Embajada para informarse en detalle sobre los requisitos de solicitud y proceso de visado E", indicó la Embajada en una publicación.

Aunque en un primer momento estuvo programado para el 2 de septiembre, de acuerdo a William Swaney, nuevo cónsul general de los Estados Unidos en la República Dominicana, las entrevistas a menores de edad permitirá ver “cómo está la familia”, determinar si la pareja que solicita está casada o no y “tener una perspectiva más amplia de la familia”.

Estas entrevistas, de acuerdo al Departamento de Estado de esa nación, permitirán detectar fraude, tergiversación y otros indicadores.