Presidente presenta avances del saneamiento del Arroyo Gurabo: Inversión supera RD$3,265 millones

El presidente Luis Abinader presentó los avances del proyecto de saneamiento y readecuación ambiental del Arroyo Gurabo, que hasta la fecha registra una inversión superior a los RD$3,265 millones y un 80% de ejecución.

La obra ha beneficiado de manera directa a más de 12 mil familias e indirectamente a más de 900 mil personas, además de haber logrado la reubicación ordenada de más de 1,200 familias en el proyecto habitacional Hato del Yaque.

Estas informaciones las ofreció el mandatario durante LA Semanal con la Prensa que fue realizada en esta ocasión desde el Arroyo de Gurabo, antiguo Hoyo de Bartola.

La intervención abarca 19 comunidades a lo largo de 2.6 kilómetros de canal y más de 8 kilómetros de redes de saneamiento de aguas residuales.

Entre los logros alcanzados figuran la reducción del 25% en la contaminación que el río Gurabo vertía al Yaque del Norte, la disminución en un 80% de las inundaciones en la zona y la recuperación de la sección hidráulica, reduciendo el riesgo de desbordamientos.

El mandatario destacó que este proyecto no solo transforma la infraestructura urbana, sino que también mejora la calidad de vida de los residentes al eliminar cerca de 30 puntos de droga, disminuir la violencia, aumentar la asistencia escolar y crear espacios públicos, parques lineales y un parque ecológico urbano.

Asimismo, contempla la instalación de redes de agua potable, alcantarillado sanitario, electricidad y telecomunicaciones.

Abinader informó que se ha creado un organismo de gestión del proyecto, integrado por instituciones públicas, sector privado, juntas de vecinos y el sector académico.

Además, el Gobierno destinará fondos anuales específicos para consolidar esta obra como un modelo replicable de intervención urbana sostenible alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

La obra de mayor impacto social y medioambiental

De su lado, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, afirmó que esta obra es la de mayor impacto social y medioambiental que se ha realizado en la República Dominicana y que esta intervención demuestra una visión transformadora de Abinader, porque no solo transforma el entorno físico, sino también la vida de miles de familias que antes vivían en hacinamiento y extrema pobreza.

Arnaud señaló que por más de seis décadas esta situación fue ignorada por gestiones de gobierno anteriores, pero el presidente tomó la decisión, en plena pandemia, de intervenir esta zona, desviar y sanear el río y reubicar a las familias para levantar una obra sin precedentes que contribuye con la protección del medioambiente y crea un espacio seguro, verde y digno para el disfrute de la comunidad.