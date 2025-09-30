Policía Cibernética apresa a mujer que extorsionó a ciudadano por Facebook y WhatsApp

Agentes de la Dirección de Área de la Policía Cibernética, adscrita a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), apresaron en el municipio de Tenares, provincia Hermanas Mirabal, a una mujer acusada de extorsionar a un ciudadano con la suma de RD$500,000.00 desde mayo de 2025.

La detenida es Anedys Paola Fernández Acevedo, quien fue arrestada en la avenida Libertad, en Tenares.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Fernández Acevedo habría recibido en su cuenta bancaria el referido monto, producto de una extorsión realizada a través de la red social Facebook y la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, mediante amenazas de difundir imágenes íntimas de la víctima si no accedía al pago.

La detenida fue puesta bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.