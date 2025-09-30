A partir de 2026 se creará registro de agresores sexuales en República Dominicana

Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal en el país se creará un registro de agresores sexuales que será administrado por el Ministerio Público, así lo estableció la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.

“En el nuevo Código Penal que entra en vigencia el próximo año se estableció que se va a crear un registro de abusadores sexuales que no existe actualmente y eso estará en manos del Ministerio Público que hará el trabajo de llevar ese registro de manera permanente, obligar a esos agresores que ejecutan esos delitos sexuales para poder darle la vigilancia permanente con la policía que está en el territorio”, explicó.

Este registro, aunque sin abundar en detalles, se establece en el artículo 29, sobre penas complementarias, en el apartado de medidas de seguimiento sociojudicial.

“Inscripción en el registro de agresores sexuales, el cual estará administrado por el Ministerio Público”, dice el punto ocho.

El caso más reciente es el de José Antonio Glass (alias “Yoyon”) acusado de quitarle la vida a un niño en el sector Los Pinos, en Sabana Perdida, Santo Domingo Norte. De acuerdo a una nota de prensa de la Policía Nacional, este hombre fue apresado en el año 2009 y condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a un menor.

Este niño fue encontrado en un área boscosa y presentaba trauma en la región del cuello. El cuerpo del menor fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar, además de la causa de su muerte, si fue abusado sexualmente.