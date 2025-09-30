Miguel Vargas llama al gobierno a tomar acciones concretas para detener “descalabro” de servicios

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, responsabilizó al Gobierno del presidente Luis Abinader del colapso de los servicios básicos y de haber convertido la corrupción en un signo distintivo de su gestión.

“El gobierno está obligado a tomar acciones y políticas concretas para detener el descalabro que observan los servicios básicos, junto a los continuos escándalos de corrupción que afectan a diversas instituciones del Estado”, expresó Vargas.

Indicó que estas acciones “amenazan la estabilidad social y económica” por lo que hizo un llamado de atención al liderazgo político, empresarial y social, pero sobre todo “al gobierno que, en grado sumo, la ha estado generando”.

La denuncia de Vargas se suma a advertencias que en las últimas semanas ha realizado el PRD a través de sus dirigentes y voceros, donde indican casos que afectan directamente a la población y revelan el carácter sistemático de la corrupción gubernamental.

Entre ellos, indicó está la situación del Seguro Nacional de Salud (Senasa), donde se han denunciado manejos cuestionables de los fondos de la seguridad social, comprometiendo el acceso de millones de dominicanos a servicios de salud dignos.

“Asimismo, el PRD ha levantado su voz contra el Fideicomiso RD Sostenible, calificado como un instrumento diseñado para manejar recursos públicos al margen de los debidos controles institucionales, lo que abre la puerta a privilegios y beneficios particulares disfrazados de políticas de desarrollo”, indicó.

Además, indicó que “el pueblo dominicano no puede seguir pagando el precio de la improvisación y de la corrupción gubernamental”, reiteró Vargas, recordando que la ineficiencia y el desorden en la administración pública amenazan la paz social y la estabilidad democrática.

El Partido Revolucionario Dominicano reafirmó que mantendrá su rol opositor y de fiscalización permanente denunciando, cada acto que atente contra los recursos del pueblo y contra la institucionalidad democrática de la nación.