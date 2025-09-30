Clima
Martes soleado y con temperaturas calurosas en gran parte de territorio nacional
En horas de la tarde gran parte de territorio nacional continuará con cielo despejado y temperaturas calurosas, debido a los efectos de un sistema de alta presión sobre el país.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para la mañana de este martes se espera un cielo mayormente despejado solo con lluvias aisladas hacia el litoral caribeño suroeste, asociado a la nubosidad arrastrada por el viento.
No obstante, el Indomet no descarta la ocurrencia de incrementos nubosos esperándose lluvias y tronadas sobre Pedernales, Elías Piña, San José de Ocoa, La Vega, Santiago, San Juan, Santiago Rodríguez, Dajabón, la zona costera de Hato Mayor y El Seibo, entre otras localidades vecinas, que desaparecerán al iniciar la noche.
En cuanto a Humberto, este huracán categoría 2 con la escala Saffir-Simpson se encuentra a 440 kilómetros al oeste de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora con ráfagas superiores y moviéndose al noroeste a 28 kilómetros por hora.
A pesar de la lejanía de este fenómeno, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Atlántica realizar sus operaciones cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal, asociado a Humberto.
El Indomet se mantiene monitoreando el desplazamiento de la tormenta tropical Imelda, localizada a 270 kilómetros al norte de la isla Gran Ábaco, con vientos de 110 kilómetros por hora con ráfagas superiores.
Este sistema se mantiene alejado de territorio dominicano y no representa peligro.