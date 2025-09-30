Investigan aterrizaje de emergencia de aeronave en Aeropuerto de Las Américas

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) de la Junta de Aviación Civil JAC, investigan las causas que provocaron el aterrizaje de emergencia de una aeronave Embraer 190, ocurrido este martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

El incidente se produjo, señala el IDAC, durante un vuelo de prueba que no formaba parte de operaciones comerciales regulares.

La aeronave transportaba a 7 ocupantes y presentó una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero, lo que motivó un aterrizaje de emergencia.

Gracias a la activación de los protocolos establecidos y a la respuesta de los equipos de emergencia del aeropuerto, el aterrizaje se realizó con éxito, sin que se registraran víctimas ni personas heridas.

Las operaciones de navegación aérea y servicios aeroportuarios en Las Américas se mantienen estables y sin afectaciones algunas.

Sin embargo, el Instituto Dominicano de Aviación Civilm IDAC, informó que junto a la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación CIAA, de la JAC, realizan las indagatorias pertinentes del accidente para establecer las causas que provocaron el mismo.

De su lado, la línea aérea, Sky High Dominicana informó que el incidente ocurrió a las 5:20 p. m. hora local de Santo Domingo.

La aeronave, además, se encontraba en proceso de retiro de las Especificaciones de Operaciones, por lo que no estaba contemplada dentro de la flota activa de servicio comercial desde hace varios meses.

Asimismo, afirmaron que el incidente estuvo relacionado con una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero de la aeronave.