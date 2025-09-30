Se entrega hombre acusado de la muerte de una adolescente de 16 años en Dajabón

Domingo Gómez, acusado de ultimar a la adolescente Lewanny Pichardo Rodríguez, de 16 años, en el municipio El Pino, provincia Dajabón, se entregó ante la Policía Nacional de Santiago de los Caballeros.

La joven, quien fue sepultada el lunes en la tarde, fue encontrada con signos de violencia en una finca de la comunidad de El Plan 1 del municipio El Pino. Durante los actos fúnebres, sus familiares y amigos clamaron por justicia.

Se espera que este martes Domingo Gómez sea trasladado a la provincia Dajabón para que comparezca ante la justicia.

Según una fuente, la occisa presentaba herida de arma blanca en el cuello, en tanto que por el momento se desconoce el motivo del crimen que ha consternado a los habitantes de El Pino Dajabón.