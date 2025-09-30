Educación suspende personal de escuela donde grabaron video vulgar y lo someterá a la justicia

Luego de confirmar que el video musical con contenido vulgar fue grabado en una escuela del municipio Santo Domingo Este, el Ministerio de Educación (MINERD) informó este martes la suspensión de sus funciones a varios servidores del centro, incluyendo coordinadores y personal administrativo. También interpondrá la denuncia ante el Ministerio Público.

En una nota de prensa indica que la suspensión es para fines de investigación, y que a esas personas se le atribuye responsabilidad por el uso indebido de las instalaciones escolares. Aunque no dice la escuela, el vocero de la Policía informó el lunes que fue un plantel del sector Invivienda, donde Pamela Sandobal, conocida como Shupamela y Darielis Marchena (Menor Queen) firmaron el video.

El Minerd señaló que esta acción constituye una violación directa a la formación y educación en valores, así como a la integridad y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

En ese sentido, “el Ministerio de Educación informó que está procediendo a interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, a fin de identificar la totalidad de los responsables, así como los grados de responsabilidad penal de todos y cada uno de ellos”.

Pide prohibir ella difusión del material

La cartera educativa adelantó que solicitará a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos la prohibición total de la difusión del material grabado, a fin de evitar que continúe circulando y afectando a la comunidad educativa y a la sociedad en general.

La institución anunció la conformación de una comisión especial encargada de revisar la ley vigente y proponer recomendaciones que permitan endurecer las sanciones aplicables en casos similares, a fin de reforzar la protección de los espacios escolares.

El Minerd reiteró que no tolerará bajo ninguna circunstancia el uso indebido de los centros educativos. La institución subrayó que estas medidas, más allá de su alcance administrativo, envían un mensaje claro: los planteles escolares son espacios sagrados e inviolables, dedicados exclusivamente a la enseñanza y la formación en valores.