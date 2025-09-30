Aerolínea explica razón de aterrizaje de emergencia de una de sus aeronaves

Sky High Dominicana informó que este martes, a las 5:20 p. m. hora local de Santo Domingo, una aeronave Embraer 190 realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez.

A través de un comunicado, Sky High afirmó que la aeronave no formaba parte de la programación comercial de vuelos ni se encontraba en operación regular de pasajeros.

También aseguró que, en el momento del hecho, se desarrollaba un vuelo de prueba interno con siete ocupantes a bordo que forman parte del cuerpo técnico, quienes resultaron ilesos.

La aeronave, además, se encontraba en proceso de retiro de las Especificaciones de Operaciones, por lo que no estaba contemplada dentro de la flota activa de servicio comercial desde hace varios meses.

Igualmente indicaron que el incidente estuvo relacionado con una falla técnica en el tren de aterrizaje delantero.

"Gracias a la oportuna intervención de los equipos de emergencia del aeropuerto y a la profesionalidad demostrada por el piloto y la tripulación, el aterrizaje se efectuó de manera segura y sin consecuencias para los ocupantes", leía parte del comunicado.

Asimismo, aseguraron que el aterrizaje de emergencia no afectó las operaciones comerciales de Sky High.