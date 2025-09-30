Abinader indica que RD trabajará por una “acelerada transición” hacia nueva fuerza antipandillas en Haití

El presidente Luis Abinader destacó que la República Dominicana se siente orgullosa del éxito diplomático alcanzado con la conversión de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS) en una "Fuerza de Supresión de Pandillas", compuesta por 5,500 efectivos.

“La República Dominicana se siente orgullosa de haber contribuido a este esfuerzo y seguirá trabajando para promover la paz y la estabilidad en la región”, expresó en un mensaje.

A través de un comunicado de prensa, Abinader celebró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidades haya “finalmente” escuchado el reclamo realizado por el Gobierno dominicano dada la “ineficacia” de la misión de apoyo a la policía haitiana.

“Trabajaremos por una acelerada transición de la MSS a la nueva fuerza de supresión de pandillas en Haití y en ese sentido le daremos estrecho seguimiento a dicho proceso”, enfatizó.

Abinader resaltó que el Gobierno dominicano desempeñó un papel clave en el liderazgo de un grupo de aliados comprometidos con la estabilidad y la seguridad en Haití y la región.

“Deseamos reconocer también a los tres expresidentes, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, quienes firmaron, conjuntamente con quien les habla, una carta dirigida a los quince presidentes de los países que integran el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, expuso Abinader en un mensaje difundido.

Abinader, durante su discurso ante la octagésima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, llamó a los países miembros del Consejo de Seguridad a acoger sin demoras la resolución de Estados Unidos y Panamá ante el Consejo de Seguridad, para lograr la transformación de la misión pasada, cuyo mandato termina el próximo 2 de octubre.

El mandatario precisó que la nueva fuerza estará dirigida y financiada por expertos de las Naciones Unidas, con un mandato sólido para establecer el orden y la seguridad en el vecino país, bajo estrecha supervisión política; además señaló que la logística y operación serán cuidadosamente planificadas y ejecutadas para garantizar la eficacia en la misión.

También destacó el papel que desde 2021 ha jugado en la consecución de este logro, trabajando de la mano con la comunidad internacional para encontrar soluciones efectivas a la grave crisis en Haití.

Asimismo, ve la acción como un paso decisivo hacia la estabilidad social, política y económica, no solo de Haití, sino de toda la región, y se compromete a seguir trabajando para garantizar la implementación efectiva de lo acordado con sus aliados.

La resolución, además, otorga un mandato amplio y sólido a dicha fuerza y coloca en manos de los expertos de las Naciones Unidas los aspectos logísticos y operativos, que serán financiados del presupuesto de la ONU, otorgando mayor estabilidad y efectividad a dicha operación.

“Finalmente, agradecemos a todos los miembros del Consejo de Seguridad por la adopción de esta resolución y en particular a Estados Unidos y Panamá, países que lideran el tema de Haití en ese Consejo”, concluyó el mandatario.

Justo esta tarde, el canciller de la República, Roberto Álvarez, compartió su emoción por la resolución y a través de su cuenta de la red social X, Álvarez manifestó que el país “se regocija” del éxito diplomático en el que tendrá un máximo de 5,500 uniformados, es decir, cinco veces más que el personal que tenía la MMAS.

“República Dominicana se regocija del éxito diplomático logrado esta tarde con la aprobación propuesta y liderada por EEUU y Panamá, que transforma la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití (MSS) en una 'Fuerza de Supresión de Pandillas' con 5,500 efectivos”, dijo Álvarez.

Destacó el esfuerzo dominicano en el grupo de aliados, para lograr la resolución.

La resolución aprobada la tarde de este martes fue presentada por Estados Unidos y Panamá y contó con 12 votos a favor y tres abstenciones y se prevé la creación de una nueva fuerza de represión contra las bandas.