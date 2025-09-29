Video musical de Shupamela y Menor Queense grabó un domingo en la escuela de Invivienda

El domingo 7 de septiembre, alrededor de las 2:00 de la tarde, Darielis Cecilia Marchena Ozoria “Menor Queen” y Pamela Sandoval “Shupamela”, se presentaron a la escuela Lilian Portalatín Sosa, en el sector de Invivienda en Santo Domingo Este, donde grabaron un video musical con contenido vulgar y obsceno.

La información fue compartida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que las jóvenes le expresaron al portero del centro educativo que tenían “un permiso” para ingresar al plantel.

Esta información fue negada por las autoridades del plantel, según indicó Pesqueira.

“Entraron al lugar, primero, con ropa apropiada y los reportes que tenemos es que posteriormente en el interior cambiaron de vestuario”, dijo el vocero.

El informe fue enviado al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, quien pidió se investigue el caso.

“Estoy al tanto de un video que circula y que aparentemente fue grabado en una escuela. He instruido que se produzca una investigación para comprobar si fue así. En caso de comprobarse, puedo asegurar que habrá consecuencias”, informó De Camps en su cuenta de X.

Además del contenido de la letra, el video ha generado rechazo por haber sido grabado en una escuela.