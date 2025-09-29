Persisten desafíos del país en el Día Nacional de los Derechos de la Niñez

Este 29 de septiembre, Día Nacional de los Derechos de la Niñez, encuentra al país con desafíos persistentes que afectan el desarrollo integral de los niños y adolescentes.

Estos desafíos reflejan con datos, casos recientes que han estremecido al país, en materia de violencia, embarazo en adolescentes y desapariciones sin respuestas de niños y niñas en lo que va de este año.

Uno de los casos más recientes de violencia fue el triple homicidio-suicidio en el ensanche Isabelita, en Santo Domingo Este, hecho en que una madre quitó la vida a sus tres hijos y posteriormente se suicidó.

Entre enero y junio de este año, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) contabilizó 7,791 embarazos en adolescentes, representando el 18.77% de alumbramientos registrados a nivel nacional.

Desde el 30 de marzo Carolina Vargas y Efraín Calderón se mantienen en la búsqueda de Roldany Calderón, su hijo de 3 años que desapareció en la comunidad de Manabao, municipio de Jarabacoa.

Todavía hoy su paradero se desconoce y la respuesta de las autoridades es “estamos trabajando”. Estas violaciones a derechos fundamentales de los niños, como el derecho a la vida, amenazan el pleno ejercicio de los derechos de la infancia y crecimiento en una sociedad que les salvaguarde.

La Unicef

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) realizó una recopilación a propósito de la conmemoración de este día, de las principales problemáticas que afectan a niños y adolescentes, quienes representan casi un tercio de la población nacional (31.7 %), de acuerdo al X Censo de Población y Vivienda.

Entre estos destaca el uso de la violencia en patrones de crianza, donde el 63.5 % de los niños y niñas de 1 a 14 años sufre algún tipo de violencia en el hogar, alcanzando un 70 %.