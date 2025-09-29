Representantes de más de 20 países participarán en Reunión Regional Americana de la OIT en RD

Ministros y altos representantes de 24 países de América han confirmado su participación en la 20.ª Reunión Regional Americana (RRA 2025) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se celebrará en el país.

Este evento a celebrarse en Punta Cana del 1 al 3 de octubre, incluirá temas cruciales como la creación de empleos, la transición de la informalidad a la formalidad, los derechos laborales y la formación técnico profesional y el desarrollo sostenible.

La apertura del cónclave estará encabezado por el presidente Luis Abinader y el director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, y reunirá a delegaciones de Brasil, Canadá, Panamá, Colombia, Costa Rica, Venezuela, Chile, Las Bahamas, Belice, Barbados, Cuba, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, y Uruguay, además de la anfitriona, República Dominicana, entre otros países.

De los representantes gubernamentales confirmados se destacan los ministros Luiz Marinho, de Brasil, Antonio Sanguineo Páez, Colombia; Andrés Romero Rodríguez, Costa Rica; Miriam Catarina Roquel Chavez, Guatemala y Jackeline Del Carmen Muñoz de Cedeño, Panamá.

Asimismo, Juan Castillo, Uruguay; German Eduardo Piñate Rodríguez, Venezuela; Pia Glover-Roll, de Las Bahamas; Florencio Marín Jr, de Belice; Colin Jordan, Barbados y la viceministra Sandra Hassam de Canadá, entre otros ministros.

Así lo reveló el ministro de Trabajo dominicano, Eddy Olivares, quien informó que todo está listo para el éxito de este importante evento del trabajo, que es el principal del continente.

Olivares agregó que la extraordinaria cantidad de líderes sindicales, empresariales y funcionarios de gobiernos que participarán en la importante reunión es una muestra del destacado papel que juega la República Dominicana en el mundo laboral.

Olivares destacó que la reunión se celebró por última vez en el año 2018, antes de la pandemia del COVID-19, por lo que sus decisiones tendrán una gran trascendencia para el continente americano y la OIT en sentido general.

Finalmente, el ministro resaltó el gran entusiasmo que ha generado la celebración de la reunión en el país, lo que se refleja en la gran cantidad de confirmaciones de delegaciones realizadas hasta ahora.