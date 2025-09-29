Lunes soleado con lluvias para la tarde en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este lunes disminuirán las lluvias, apreciándose un cielo mayormente soleado y pocas nubes, debido a la llegada de una masa de aire con menor contenido de humedad.

Aun así, el Indomet no descarta la ocurrencia de aguaceros, con posibles tronadas en horas vespertinas sobre las localidades de La Altagracia, La Romana, La Vega, Santiago, Dajabón, San Pedro de Macorís, entre otras, producto de los efectos locales y el arrastre del viento.

Asimismo, se mantiene los niveles de alerta en Dajabón y Santiago ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El Indomet se mantiene monitoreando el desplazamiento de la tormenta tropical Imelda, localizada a 100 kilómetros al sur de la isla Gran Ábaco, con vientos de 75 kilómetros por hora con ráfagas superiores.

Este sistema se mantiene alejado de territorio dominicano.

En cuanto a Humberto, este huracán categoría 4 con la escala Saffir-Simpson se encuentra a 600 kilómetros al sur/suroeste de Bermuda, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora con ráfagas superiores y moviéndose al noroeste a 22 kilómetros por hora.

A pesar de la lejanía de este fenómeno, se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de la costa Atlántica realizar sus operaciones cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro debido a oleaje anormal, asociado a Humberto.