Fuerza Aérea Dominicana concluye la XXV Actividad Especializada de la CFAC en Puerto Plata

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) fue anfitriona de la XXV Actividad Especializada y Ejercicio Real y Virtual de Fuerza Aérea de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC), celebrada en la provincia de Puerto Plata del 22 al 26 de septiembre, con la participación de delegaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el país sede.

Durante las sesiones se desarrollaron ponencias técnicas, un ejercicio real y/o virtual, actividades culturales y la aprobación de la agenda para la próxima edición en Guatemala en 2026.

En la clausura, el mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, FARD, comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, agradeció a las delegaciones presentes su participación y entrega.

“Este encuentro ha demostrado que unidos somos más fuertes frente a los desafíos de seguridad de nuestra región”, añadió en sus palabras el mayor general Suárez Martínez.