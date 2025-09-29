Fotoreportero de LISTÍN DIARIO gana premio por fotografía del año

El fotoreportero del LISTÍN DIARIO, Jorge Luis Martínez, ganó el premio a “Foto del Año” con la imagen denominada como la "Niña de Pedro Brand".

Martínez fue premiado por la Asociación de Fotoperiodistas de República Dominicana (AFRD) durante la cuarta versión del Premio Nacional de Fotografía Robert Vargas.

La imagen de Martínez, también premiada en la categoría de medioambiente, retrata a una niña lavando unas ropas en los montones de tierra que se colocan justo encima de una cañada contaminada de basura en Pedro Brand.

Los demás ganadores

El presidente de la AFRD, César de la Cruz dijo que esta premiación es un reconocimiento que honra la trayectoria del destacado fotoperiodista dominicano, ido a destiempo, y busca resaltar la labor de los profesionales comprometidos con la narración visual de nuestra realidad social.

En esta edición, el jurado evaluó más de 400 obras en digital, destacando el alto nivel de creatividad, calidad técnica y fuerza narrativa de los trabajos presentados. Tras un proceso de deliberación, el jurado decidió otorgar Renglón Arte y Cultura a Danny Polanco; Renglón Deportes, a Nelson Pulido; a Miguel Gómez en el Renglón Internacional; a Félix Lara en el Renglón Noticias; Genris García en el Renglón Reportaje.

Además, en Renglón Retrato Periodístico se premió a Otto Viloria; en Renglón Tema Social, a Martín Rodríguez Amiama.

"Nos reunimos para anunciar las fotos ganadoras de la cuarta edición del Premio a las Mejores Fotos del Año 2024, dedicado a un hombre cuyo lente capturó no solo imágenes, sino historias que definieron nuestra sociedad: el inmortal Robert Vargas", destacó el presidente de la AFRD, César de la Cruz.

De la Cruz agradeció a los integrantes del jurado, por aceptar formar parte de este proyecto y a todos los que hacen posible este premio. Y a la familia Vargas, gracias por compartir con nosotros el legado de Robert; por igual dio palabras alentadoras a todos los participantes.

"Sus imágenes son ventanas que nos obligan a reflexionar, a emocionarnos, a actuar. Hoy no solo competirán por un galardón, sino por el privilegio de seguir los pasos de Robert Vargas, cuyo trabajo nos enseñó que una foto puede ser más elocuente que mil palabras", manifestó De la Cruz.