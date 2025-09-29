Muere el exdiputado César Emilio Peralta Vélez, padre del abogado César Amadeo Peralta

Este lunes se anunció el fallecimiento del exdiputado por esta provincia de Puerto Plata, César Emilio Peralta Vélez.

Peralta Vélez fue legislador en el período 1998-2002 y un dirigente de larga data del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y posteriormente del Partido Revolucionario Moderno.

Es nativo del municipio de Villa Isabela, donde desarrolló su labor política por muchos años.

Peralta es esposo de la viceministra del Ministerio de la Mujer, Daris Sánchez y actual Secretaria Nacional de Ética y Transparencia del PRM. Además, padre del abogado César Amadeo Peralta.

Sus restos están siendo velados en la Funeraria Blandino de Santo Domingo.

En una publicación compartida en sus redes sociales, el Partido Revolucionario Moderno, expresó sus condolencias.

"Acompañamos a la familia y amigos en tan difícil momento", escribieron.