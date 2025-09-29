RD mejoró en la lucha contra la trata de personas

El presidente Luis Abinader informó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos destacó el trabajo realizado por su administración en búsqueda de detener la trata de personas.

Durante LA Semanal realizada en Santiago de los Caballeros, el mandatario informó que las autoridades estadounidenses elevaron a categoría dos a República Dominicana por su trabajo contra la trata de personas.

“Acabamos de recibir un upgrade al punto dos por el trabajo y la eficacia que hemos tenido en la coordinación en el último año. Subimos a la categoría dos, eso lo acaba de enviar el Departamento de Estado. Este es un reconocimiento más que le da Estados Unidos como aliado a la República Dominicana”, manifestó el presidente.

El denominado “Informe sobre la Trata de Personas” (TIP, por sus siglas en inglés) es un documento anual que evalúa los esfuerzos de los gobiernos de todo el mundo para combatir la trata de personas. El informe clasifica a los países en función de si sus gobiernos cumplen o no con los estándares mínimos para la eliminación de este delito, definidos por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA, por sus siglas en inglés) de 2000.

El hecho de que República Dominicana se encuentre en el nivel dos de los cuatros que presenta el informe, indica que la actual gestión gubernamental está haciendo esfuerzos significativos para combatir la trata de personas, aunque aún no cumplen “plenamente” con los estándares mínimos de la TVPA.