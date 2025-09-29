COE reporta una persona fallecida y 5,620 desplazadas por las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) reportó una persona fallecida por las lluvias y 5,620 personas desplazadas, de las que 26 están en un albergue.

La víctima fue identificada como Lisbeth Meléndez, de 24 años, quien fue arrastrada por la crecida de la cañada El Calientísimo, en Tamboril, Santiago, y su cuerpo recuperado por miembros de la Defensa Civil.

Igual el COE reporta 1,022 viviendas afectadas, de las que dos resultaron destruidas; tres carreteras afectadas, 21 comunidades incomunicadas y tres puentes afectados.

Permanecen fuera de servicio 17 acueductos, afectando a unos de 266,327 usuarios. Mientras “se realizan las evaluaciones técnicas y las reparaciones para la recuperación del sistema”.

Hasta el mediodía de este lunes, la entidad solo mantiene en alerta verde contra inundaciones la provincia de Santiago.