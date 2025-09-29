El Almirante y Valiente, sectores de Santo Domingo Este, con serios problemas de delincuencia

La delincuencia ha arropado algunos rincones del gran Santo Domingo, entre esos El Almirante y Valiente, dos sectores de Santo Domingo Este que, según sus residentes, agonizan por los antisociales.

El consumo de sustancias prohibidas, los atracos a plena luz del día y el constante miedo de los vecinos de estos sectores que dicen sentirse desamparados por las autoridades, son algunas de las realidades de esta comunidad.

Ronald Tiburcio, presidente de una de las juntas de vecinos del sector Valiente, dijo que uno de los principales dolores de cabeza de los vecinos son los puntos de sustancias alucinógenas que se manejan en la localidad y esto envuelve a los jóvenes a delinquir en los negocios y residencias del entorno.

“La droga es la que incentiva que el joven salga a la calle a delinquir porque aquí a cualquier hora se mete un atracador, pero también el área de la droga nos tiene a nosotros, demasiado hartos, porque hay un punto de droga en casi todas las esquinas y la llevan en motores como que es arroz”, mencionó Tiburcio, destacando que debe cerrar su negocio a las 9:00 de la noche por miedo a los antisociales.

Otra que dijo que los atracos y el movimiento de droga ha sido una preocupación en el sector es Yoba, quien dijo que las 12:00 del mediodía no es seguro para los vecinos debido a que los atracadores salen a plena luz del día a realizar sus fechorías.

“La delincuencia está tan fuerte por aquí que a las 06:00 de la mañana las mujeres no pueden salir al trabajo y hasta a los niños cuando van a la escuela los están atracando; no hay quien nos cuide de los ladrones que están acabando con este barrio”, explicó Yoba, mientras se dirigía a su vivienda.

Relató que en días pasados varias mujeres, incluyéndola, se encontraban cocinando a las 12:00 del mediodía y, mientras un anciano se encontraba en la galería de la casa, un desaprensivo pasó y le arrebató un reloj que llevaba.

El Almirante

Karina, quien trabaja en un colmado del sector El Almirante, dijo que una de las preocupaciones de las personas del entorno es la delincuencia y cómo esta afecta a los que residen en la zona, causándoles miedo de noche.

Dijo que en el horario de apertura del comercio deben estar al pendiente de cada detalle para evitar ser saqueados por desaprensivos, debido a que en ocasiones individuos han irrumpido a varias viviendas durante la noche.

“Aquí no se puede estar tranquilo porque los ladrones están siempre al acecho de que uno se descuide para llevarse todo de una vez y no podemos esperar que se nos metan al colmado”, destacó.

Servicios inservibles

Según los comunitarios del sector El Almirante, Valiente, los servicios de basura, agua y energía eléctrica se han estado desgastando con los años, causando un impacto en los vecinos de estas comunidades.

Una de las calles del sector El Valiente por donde los camiones recolectores de basura no pasan.Leonel Matos

“Por aquí no pasa la basura porque, como ven la calle mala, no entran; uno tiene que estar pagando a otras personas para que saquen la basura de la casa porque no nos podemos quedar con ese mal olor a desechos”, dijo Yoba.

De igual manera, Karina dijo que pasa una semana y el camión recolector no pasa y tiene que indicarle a su delivery que bote la basura a un lugar donde pueda ser recogida.

Otro dolor de cabeza para ellos es la energía eléctrica y el agua, debido a que para la limpieza del comercio deben pedir del líquido a un vecino para realizar el aseo y para un alambre para poder prender una bombilla.